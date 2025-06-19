Дурову разрешили покидать Францию

Власти Франции смягчили судебный контроль в отношении основателя Telegram Павла Дурова, разрешив ему покидать страну на две недели для поездок в Дубай. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на французское издание Le Monde.

Отмечается, что Дуров сможет покидать Францию, начиная с 10 июля.

«Ему будет разрешено покидать страну максимум на 14 дней подряд и только для поездок в Дубай, где проживают его родственники и где расположены офисы Telegram», — говорится в тексте.

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Напомним, что в прошлом году во Франции Дурову предъявили ряд обвинений. В частности, ему инкриминируют администрирование онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой. Дурову запрещено покидать Францию. Кроме того он был обязан отмечаться в комиссариате полиции два раза в неделю.