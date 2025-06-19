«Угрожают всем»: власти Сербии рассказали о планах протестующих

Глава парламента Сербии Ана Брнабич заявила, что сербская оппозиция и участники протестов планируют заблокировать инфраструктуру и работу госорганов страны на несколько дней. Об этом сообщает РИА Новости.

Брнабич прокомментировала протесты, которые намечены на главный национальный праздник Сербии Видовдан 28 июня. По словам главы парламента, в ее распоряжение попал документ с планами протестующих на 36 страницах, «прошитых идиотизмом, непристойностью и наглостью».

«Они буквально угрожают всем в Сербии и всей Сербии - блокадами трасс, инфраструктуры, инвестиций и структур», - заявила Брнабич.

Она утверждает, что действия протестующих могут нанести стране ущерб на сотни миллионов евро. По ее оценке, в первые пять дней блокады страна потеряет 292 миллиона евро, а если ситуация затянется, ущерб составит 800 миллионов.

«Это 800 миллионов евро для пенсий, зарплат, здравоохранения, образования, поддержки семей с детьми», - подчеркнула Брнабич.

Протесты в Сербии продолжаются с 2024 года. Акции начались после обрушения бетонного навеса над входом в здание железнодорожного вокзала в городе Нови-Сад.

Протесты в Сербии считают «цветной революцией»

Жертвами происшествия стали 15 человек, еще двое пострадали. Протестующие, значительную часть которых составляют студенты, требуют наказать ответственных и отправить в отставку правительство. Премьер Сербии Милош Вучевич ушел в отставку на фоне протестов.