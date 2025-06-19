Пока вы не уснули: предостережение Путина Киеву и обрушение доллара

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные.

Путин предостерег Киев

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями мировых информагентств в рамках Петербургского экономического форума заявил, что ситуация для Киева может ухудшиться.

Он отметил, что Москва по-прежнему готова к переговорам с Украиной, однако возникает вопрос — кто теперь будет подписывать возможные договоренности, учитывая сомнения в легитимности украинской власти после окончания полномочий Владимира Зеленского.

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Bloomberg оценил потери Трампа при ударе США по Ирану

Президент США Дональд Трамп может потерять поддержку части сторонников движения MAGA (Make America Great Again, "Сделаем Америку снова великой"), если отдаст приказ нанести удар по Ирану. Такое мнение высказал колумнист агентства Bloomberg Андреас Клут.

По его словам, Трамп потеряет поддержку тех сторонников, которые считают его миротворцем, так как во время предвыборной кампании он обещал, что не будет втягивать страну в "вечные войны и провальные операции по смене режимов", какие были в Афганистане, Ираке и Ливии.

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В России пообещали жесткий ответ на поставку Taurus Украине

© ТАСС

Если дальнобойные ракеты Taurus будут поставлены Украине, со стороны России последует жесткий ответ, указала первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

Ранее президент России Владимир Путин предупредил, что поставки Taurus Украине будут означать втягивание Германии в прямой вооруженный конфликт с Россией.

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Доллар обрушился второй раз за месяц ниже 80 рублей

Американский доллар второй раз за месяц опустился ниже 80 рублей и составил 78 рублей за единицу. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

9 июня на Московской бирже фиксировали, что июньский фьючерс на доллар (Si) на минимуме рухнул к отметке на курсе 73,4 рубля. По данным биржи, котировки рухнули всего за минуту

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В США испугались Ирана

© Zuma/TACC

Большинство американцев считают, что Иран представляет реальную угрозу США. Об этом свидетельсствуют данные опроса телеканала Fox News.

«73 процента зарегистрированных избирателей считают, что Иран — это реальная угроза для Америки, и это число на 13 процентных пунктов больше, чем шесть лет назад, когда этот вопрос задавался в последний раз», — отмечается в материале.

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Принц Уильям решил не пускать детей принца Гарри во дворец

Принц Уильям не допустит появления детей принца Гарри и Меган Маркл во дворце. Об этом пишет Daily Beast.

Как выяснило издание The Guardian, принц Гарри рассчитывает, что его дети сохранят право на обращение «Ваше королевское высочество».

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Раскрыт гигантский арсенал США для удара по Ирану

© Википедия

В возможном ударе США ударе по Ирану могут принять участие два авианосца, десятки истребителей и несколько стратегических бомбардировщиков. Гигантский арсенал Соединенных Штатов для удара по Ирану раскрыл американский журнал The National Interest (TNI).

Обозреватель издания Питер Сучиу напоминает, что 16 июня президент Дональд Трамп покинул саммит G7 в Канаде через несколько часов после того, как Военно-воздушные силы (ВВС) США перебросили в Европу около 30 самолетов-заправщиков KC-135 Stratotanker и KC-46A Pegasus, которые могут быть использованы для нанесения авиаударов США по Ирану.

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Иранские СМИ выдали Макаревича* за летчика сбитого израильского истребителя

Иранское информационное агентство Nour News показало фотографию основателя рок-группы «Машина времени» Андрея Макревича* (признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции) в новостном сюжете о взятом в заложники пилоте истребителя F-35 Армии обороны Израиля.

Журналисты после бурной реакции в Сети узнали о своей ошибке и оперативно удалили видеоролик.

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Россия сократила вложения в гособлигации США

Российский портфель американских гособлигаций за апрель уменьшился на $4 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Минфина.

Теперь этот портфель состоит из $27 млн в долгосрочных бумагах и четырех миллионов — в краткосрочных, итого: $31 млн. В марте объем вложений составлял $35 млн.

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В Кремле раскрыли темы третьего раунда переговоров с Украиной

Продолжение гуманитарных обменов и реакция на меморандумы сторон по урегулированию конфликта станут темами обсуждения на третьем раунде переговоров между Россией и Украиной.

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

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