Президент Украины Владимир Зеленский и председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен хотят отрезать Европу от российских энергоносителей, а вопрос нефти превратился в предмет идеологии.

Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру».

«Вопрос нефти из России превратился в предмет идеологии. Для Венгрии же это вопрос наших физических потребностей. Европейский союз (ЕС) пытается отрезать нас от российских ресурсов. Буду груб — это и есть план фон дер Ляйен и Зеленского. Киев хочет лишить Европу доступных нефти и газа из России. Они говорят, что это вопрос независимости и безопасности. Но это все ложь», — подчеркнул дипломат.

Сийярто отметил, что Будапешт выступает против такой политики Еврокомиссии, поскольку ограничение поставок энергоресурсов из России «жестко навредит самому Евросоюзу в угоду Киеву».

Венгрия пригрозила отключить Украину от электроэнергии

17 июня еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что ЕК к концу 2027 года собирается полностью запретить странам объединения закупать российский газ. Он подчеркнул, что запрет на поставки топлива из России будет действовать вне зависимости от того, прекратятся ли боевые действия на Украине.