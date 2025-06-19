Пашинян рассказал о пользе Армении от ситуации с Карабахом

Нагорный Карабах не был потерян, наоборот, была обретена государственность Армении. Об этом в ходе заседания парламента заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян, слова которого приводит Пул N3.

По мнению главы правительства республики, в настоящее время Ереван находится пути становления.

«Часто говорят о том, что мы потеряли Нагорный Карабах. На самом деле, я тоже часто думал о данном вопросе. Но мой вывод следующий: Мы не потеряли Нагорный Карабах, мы обрели армянскую государственность. Это истина», - пояснил Никол Пашинян.

Он также особо отметил, что с оптимизмом смотрит в будущее Армении, так как «это история успеха, а не неудач».

Осенью 2020 года после крупнейшего за последние годы обострения в Нагорном Карабахе Ереван и Баку подписали соглашение при посредничестве России. В его рамках Армения уступила Азербайджану территории, не входившие в состав советской Нагорно-Карабахской области.

Пашинян предложил своим предшественникам обсудить Карабах

В сентябре 2023 года Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе. При посредничестве РФ была достигнута договоренность о прекращении огня. Позже Армения заключила новую договоренность с Азербайджаном и согласилась на расформирование и полное разоружение военных Нагорного Карабаха. Президент непризнанной республики Самвел Шахраманян подписал указ, согласно которому Нагорно-Карабахская республика прекратила свое существование с 1 января 2024 года.