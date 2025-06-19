Политолог оценил шансы России на урегулирование ирано-израильского конфликта

Россия способна сыграть ключевую роль в мирном урегулировании конфликта между Израилем и Ираном, выступив посредником. Об этом заявил Life.ru политолог и глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

13 июня Израиль начал масштабную операцию против Ирана. Израильскими ВВС были нанесены удары по ядерным и военным объектам республики. Целью стали высокопоставленные иранские военные и ученые-ядерщики. Тегеран ответил на эти действия операцией «Правдивое обещание 3». Стороны продолжают обмениваться ударами. В частности сегодня ночью Иран ударил баллистическими ракетами по Тель-Авиву, а израильские военные атаковали неактивный ядерный реактор в Араке.

По словам Никиты Мендковича, Израиль «под достаточно надуманным предлогом начал агрессию против Ирана», и остановит их только истощение запасов американских противоракет или неприемлемые потери. При этом российская сторона принципиально заинтересована в мирном исходе и готова активно способствовать деэскалации.

«Потенциал у нас большой, безусловно, учитывая, что у России достаточно хорошие отношения и с Ираном, в принципе, они оставались вполне нейтральными и с Израилем», - уверен он.

Названы лучшие посредники в переговорах Израиля и Ирана

Американские СМИ ранее сообщили, что президент США Дональд Трамп уже одобрил планы возможной американской атаки по Ирану, но не отдал окончательного приказа. Выступая перед журналистами у Белого дома 18 июня, Трамп отказался сообщить, принял ли он какое-либо решение.