В Британии заявили о важности конфликта на Ближнем Востоке для РФ

Британская разведка считает, что новый конфликт на Ближнем Востоке может принести России как проблемы, так и пользу, связанную с украинским кризисом. Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на разведывательные службы Минобороны Британии.

В анализе британской разведки подчеркивается, что у России нет «формальных обязательств» по оказанию военной помощи Ирану. По версии разведки, конфликт Израиля и Ирана отвлекает международное внимание от украинского кризиса, и это «почти наверняка» играет на руку России.

В то же время в британской разведке считают, что этот конфликт может нанести ущерб интересам Москвы, так как он может ограничить возможности Ирана в сфере оборонного сотрудничества с Россией.

Ранее испанская газета El País назвала обострение ситуации на Ближнем Востоке «плохой новостью для Украины». По версии издания, это может еще больше ограничить поставки западного оружия Киеву, особенно из США, считающих Израиль своим ключевым союзником.

Газета отмечала, что из-за боевых действий на Ближнем Востоке взлетели цены на нефть, что принесло России еще больше доходов. В то же время президент РФ Владимир Путин предложил выступить в качестве посредника в переговорах с Ираном, усиливая международное политическое влияние Москвы в ущерб Украине, подчеркивала El País.

Опрошенные El País эксперты считают, что нестабильность на топливном рынке сделает менее вероятным согласование новых ограничений на поставки российской нефти.