Стало известно, как сотрудничество России с КНДР ударило по США и их союзникам

Поддержка КНДР Россией повлияла на баланс сил в регионе, где важными игроками остаются США, Южная Корея, Япония и Китай, рассказало Bloomberg. Агентство отмечает, что по мере углубления связей между РФ и Северной Кореей возникают новые вопросы относительно прочности альянса США и Южной Кореи.

Летом 2024 года Россия и КНДР подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Договор, среди прочего, предусматривает оказание взаимной военной помощи в случае, если на одну из стран нападет одно или несколько государств.

Спустя год после того, как Россия и Северная Корея подписали соглашение, северокорейский лидер Ким Чен Ын оказался в самом надежном положении с момента прихода к власти в конце 2011 года, отмечает Bloomberg.

Наряду с ценным опытом, полученным военными КНДР в Курской области, Пхеньян, по сообщениям, усилил свою армию благодаря помощи Москвы. Российские поставки нефти и продовольствия также помогли КНДР преодолеть последствия удушающих санкций.

В начале 2025 года разведывательное управление Пентагона сообщило, что Северная Корея сейчас занимает «самую сильную стратегическую позицию за последние десятилетия, обладая военными средствами, позволяющими угрожать США и их союзникам в Северо-Восточной Азии».

Bloomberg называет свидетельством растущей уверенности Северной Кореи решение Кима отклонить письмо президента США Дональда Трампа, которое могло бы возобновить диалог стран.

Чиновники администрации Трампа ранее ясно дали понять, что США сосредоточатся на сдерживании Китая, а не КНДР. Сам Трамп потребовал от Сеула платить больше, если тот хочет сохранить 28 500 американских солдат, размещенных в Южной Корее.

США опровергли недавнее сообщение, что они могут вывести около 4500 американских солдат из Южной Кореи, но разговоры о выводе войск продолжают циркулировать, подчеркивает Bloomberg. Опрошенные агентством эксперты предупредили, что сокращение численности американских войск в Южной Корее может создать нестабильность и подорвать авторитет США в регионе.