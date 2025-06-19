Пашинян отказался присутствовать на форуме ЕАЭС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не приедет в Минск для очного участия в мероприятиях Высшего Евразийского экономического совета и Евразийского экономического форума, он будет участвовать дистанционно. Об этом сообщил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков на совещании у президента республики Александра Лукашенко.

белорусского государства и руководителей зарубежных делегаций. Агентство БелТА со ссылкой на Рыженкова сообщило, что свое личное присутствие на мероприятии подтвердили все лидеры стран - членов ЕАЭС (России, Казахстана и Киргизии), кроме премьер-министра Армении. Пашинян примет участие в форуме в дистанционном формате по видеосвязи.

В период проведения форума ожидается официальный визит в Белоруссию президента Кубы Мигеля Марио Диас-Канеля Бермудеса. Также подтвердил свое участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Ранее сообщалось и о планируемом визите президента Ирана.

"Пока еще мы надеемся на официальный визит президента Ирана. Хотя мы понимаем ситуацию, которая происходит в регионе, желаем быстрейшего урегулирования, наступления мира на этой земле. Но пока в планах визит этой делегации есть", - сказал Рыженков.

Глава белорусского МИД отметил, что на Евразийский экономический форум зарегистрировано более 2 тыс. участников из 29 стран. В большей степени представлены страны - члены ЕАЭС и наиболее серьезные наши партнеры в Азии и Африке.

Заседание Высшего Евразийского экономического совета и Евразийский экономический форум лидеров стран - участниц союза пройдут в Минске 26-27 июня.