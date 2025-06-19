Тимошенко возглавила новое межпарламентское объединение в Раде

Экс-премьер Украины, лидер партии "Батькивщина" возглавила новое межфракционное объединение в Верховной раде. Об этом сообщил депутат украинского парламента Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

"В Раде создано межфракционное депутатское объединение "защита прав ветеранов", возглавляет Юлия Тимошенко", - написал он в Telegram-канале.

Депутат не уточнил, сколько человек и от каких политических сил вошли в новое объединение.

В последнее время местные аналитики отмечают активизацию многих политических сил на фоне периодически поднимающихся вопросов о возможности проведения выборов, несмотря на то, что официально все по-прежнему отрицают, что ведут какую-либо подготовку.

Еще одной причиной активизации некоторых "тяжеловесов" украинской политики многие называют непростые отношения Владимира Зеленского с Вашингтоном после вступления в должность президента Дональда Трампа. В марте европейское изданию Politico со ссылкой на свои источники писало о негласных контактах представителей Трампа с политическими оппонентами Владимира Зеленского, в частности с экс-президентом лидером партии "Европейская солидарность" Петром Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) и Юлией Тимошенко. Оба украинских политика подтвердили факт переговоров, но утверждали, что выступают против проведения в стране выборов до окончания конфликта, однако в офисе Зеленского остро восприняли эту информацию, а депутат Рады от правящей партии "Слуга народа" Дмитрий Черный обратился в Службу безопасности Украины с просьбой провести проверку в отношении Порошенко и Тимошенко.