Лукашенко: Минск остается убежденным сторонником углубления евразийской интеграции

МИНСК, 19 июня. /ТАСС/. Белоруссия остается убежденной сторонницей углубления евразийской интеграции. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

"Еще раз отмечу: Беларусь была и остается убежденным сторонником углубления евразийской интеграции и построения эффективно работающего общего экономического пространства на основе доверия и взаимопонимания", - приводит его слова агентство БелТА.

Лукашенко в ходе совещания по подготовке заседания Высшего Евразийского экономического совета и Евразийского экономического форума подчеркнул, что мероприятия должны быть "подготовлены со знаком качества и в организационном и, прежде всего, в содержательном плане".

Заседание Высшего Евразийского экономического совета и Евразийский экономический форум лидеров стран - участниц союза пройдут в Минске 26-27 июня.