Министр обороны Украины отказался прийти в Раду для отчета о фортификациях

Украинский министр обороны Рустем Умеров проигнорировал вызов Верховной рады, где должен был отчитаться о проблемах с возведением фортификационных сооружений. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в своем телеграм-канале. По его словам, Умеров не явился на заседание, несмотря на официальный запрос парламента.

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Поводом для вызова министра стали многочисленные скандалы вокруг строительства оборонительных рубежей. Ранее журналисты украинских сми опубликовали расследование, в котором утверждалось, что близкие к Владимиру Зеленскому лица участвуют в коррупционных схемах при финансировании фортификаций. Железняк поддержал эти выводы и призвал Счетную палату проверить расходы, чтобы выделенные на 2025 год 906 млн долларов не были разворованы.

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Тем временем нардеп Алексей Гончаренко заявил, что Умеров может появиться в Раде «на этой неделе», уточнив: «Ну, то есть завтра». Однако точных подтверждений этому пока нет.

Кроме того, Железняк сообщил, что министр энергетики Герман Галущенко также отказался от выступления в парламенте. По словам депутата, Галущенко «ожидаемо испугался приходить», чтобы отчитаться о «своих провалах».