Обзор иноСМИ: США готовятся атаковать Иран, «очередной удар» по Илону Маску

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы.

В Сенате США отвергли заявления о ядерной угрозе Ирана

Глава комитета Сената США по разведке Марк Уорнер заявил MSNBC, что американская разведка не обладает данными о разработке ядерного оружия Ираном. Он сослался на недавний доклад главы национальной разведки США Тулси Габбард, в котором говорилось, что Иран «не создает ядерное оружие, а верховный лидер Ирана не санкционировал программу создания ядерного оружия, приостановленную в 2003 году».

По словам Уорнера, в начале этой недели его комитет получил подтверждение, что разведданные США по ядерной программе Ирана не изменились. Как отметил Уорнер, у него нет представления по поводу текущей американской политики по Ирану. Сенатор подчеркнул, что президент США Дональд Трамп отклоняет все разведданные. Он добавил, что «внешняя политика через твиттер - это безумие, но это именно то, что делает этот парень (Трамп)». Сенатор добавил, что «начать войну на Ближнем Востоке очень просто, но закончить ее будет очень тяжело». По его мнению, у Трампа «вообще нет плана» по Ближнему Востоку.

Прототип Starship Маска «драматически взорвался» во время испытания

Прототип космического корабля компании SpaceX Илона Маска Starship 36 взорвался 18 июня во время наземных испытаний, сообщает The Daily Beast. На месте корабля появился огромный огненный шар, который можно было увидеть на кадрах, транслировавшихся в прямом эфире. Прототип Starship 36 проходил плановые статические огневые испытания двигателя на полигоне Starbase в Техасе незадолго до полуночи. Это был второй статический огневой тест прототипа. Целью испытаний было имитировать условия запуска и гарантировать, что двигатель зажигается и работает так, как запланировано.

В SpaceX заявили, что после взрыва работают с властями штата, чтобы сделать территорию вокруг испытательного полигона безопасной. Компания призвала местных жителей не приближаться к месту взрыва. Как отмечает The Daily Beast, неудачный тест означает, что десятый испытательный полет Starship почти наверняка будет отложен. Взрыв последовал за чередой неудач компании Маска в 2025 году, произошедших на фоне его противоречивой работы в администрации Дональда Трампа. В мае Маск оставил должность специального госслужащего, сославшись на необходимость сосредоточиться на своем бизнесе, и затем публично поссорился с президентом. Девятый испытательный полет Starship, который состоялся в мае, также закончился неудачей, как и седьмой и восьмой тесты в январе и марте. Новая неудача «стала очередным ударом» по Маску, подчеркивается в статье.

Чиновники США готовятся к возможному удару по Ирану в ближайшие дни

Высокопоставленные должностные лица США готовятся к возможности американского удара по Ирану в ближайшие дни, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По данным агентства, Вашингтон готовит инфраструктуру для прямого конфликта с Тегераном.

В то же время собеседники агентства заявили, что ситуация все еще развивается и может измениться. Некоторые источники Bloomberg указали на потенциальные планы удара на выходных. Президент США Дональд Трамп ранее одобрил планы атаки, но не отдал окончательного приказа. Выступая перед журналистами у Белого дома 18 июня, Трамп отказался сообщить, принял ли он какое-либо решение о присоединении к военной кампании Израиля. Он подчеркнул, что «никто не знает, что он собирается делать».

Премьер Британии перепутал президента Южной Кореи с переводчиком

Премьер-министр Британии Кир Стармер попал в неловкую ситуацию на саммите G7, приняв переводчика за президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна, рассказал таблоид Daily Mail. Стармер пожал руку переводчику, а не Ли, когда делегации двух стран встретились для официальных переговоров.

После этой путаницы Стармер заявил, что у Великобритании «хорошие прочные отношения» с Южной Кореей, и Лондон хочет укрепить их еще больше в областях торговли и обороны. В ответ Ли указал, что сторонам необходимо добиться прогресса в модернизации соглашения о свободной торговле. Daily Mail отмечает, что в сентябре прошлого года Стармер допустил досадную оплошность в своей речи на первой партийной конференции в качестве премьер-министра. Тогда он высказался о кризисе на Ближнем Востоке и продолжающейся войне между Израилем и ХАМАС. Премьер призвал к немедленному прекращению огня в Газе и к «возвращению сосисок» - в английском языке слова «сосиски» (sausages) и «заложники» (hostages) звучат похоже.

«Дуров: Я не фанат Трампа»

Основатель Telegram Павел Дуров дал большое интервью французскому журналу Le Point. В ходе беседы с изданием он в том числе высказался о президенте США Дональде Трампе.

Дуров подчеркнул, что он «не фанат всего, что делает Трамп». В то же время он назвал решение заблокировать аккаунты Трампа в социальных сетях несколько лет назад «очень опасной ошибкой». По его мнению, это показало, что если так можно поступить с бывшим американским президентом, то это значит, что «все уязвимы». Он отметил, что сегодня цензуре, возможно, подвергаются «плохие парни», но завтра это может случиться с каждым, а «свободу не защищают наполовину».