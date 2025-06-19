Кейт Миддлтон неожиданно отказалась от участия в королевском мероприятии

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон неожиданно пропустила важное королевское мероприятие. Об этом сообщает издание Page Six.

18 июня принцесса Уэльская должна была присутствовать на королевских скачках в Аскоте. Организаторы мероприятия подтвердили участие Кейт Миддлтон вместе с ее супругом, принцем Уильямом, опубликовав список экипажей. Однако вскоре Букингемский дворец сообщил, что принцесса вынуждена отказаться от участия.

Издание Daily Mail рассказало, что Кейт Миддлтон «была огорчена» тем, что не сможет присутствовать на скачках, однако ей необходимо «найти правильный баланс» из-за последствий лечения рака.

22 марта 2024 года Кейт Миддлтон сообщила, что проходит ранние стадии курса профилактической химиотерапии. Жена принца Уильяма рассказала, что рак был обнаружен во время тестов, сделанных после операции в брюшной полости.

9 сентября принцесса заявила, что завершила курс лечения. Она назвала последние девять месяцев невероятно тяжелым временем. Кейт Миддлтон отметила, что в настоящее время сосредоточилась на том, чтобы у нее как можно дольше продлилась ремиссия.

16 июня принцесса Уэльская посетила службу по случаю вручения Ордена Подвязки, которая прошла в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Кейт Миддлтон выбрала для мероприятия белое платье Self Portrait, состоящее из жакета и юбки с кружевом. Жена принца Уильяма также надела шляпу в тон Sean Barrett, жемчужное ожерелье Susan Caplan, серьги, кольцо и бежевые туфли на каблуках.