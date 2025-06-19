Пророссийский хакер взломал украинскую систему МЧС

Цифровая инфраструктура МЧС Харьковской области оказалась взломана хакером, который поддерживает пророссийскую позицию. Он известен под псевдонимом PalachPro, сообщает Shot.

Эта система предоставляет доступ к подробным данным о потерях Вооруженных сил Украины, включая информацию о погибших и раненых в Харькове. Также она позволяет просматривать архивные записи и оценивать последствия ударов и масштабы разрушений на местности. По информации источника, у местных служб нет альтернативной платформы, поэтому они вынуждены вносить все данные в эту систему. В противном случае координация действий будет нарушена.

Отмечается, что украинские военные больше не могут использовать спутниковые снимки, предоставленные американской компанией Maxar. Они использовались с начала специальной военной операции для анализа ситуации на поле боя, планирования контрнаступлений и наведения западного вооружения, включая HIMARS. Хакерские группы Killnet и Beregini взломали систему и скачали данные о российских объектах, что привело к остановке работы сервиса.

Ранее сообщалось, что израильские хакеры взломали иранское государственное телевидение и выпустили в эфир ролики с призывами к иранцам выйти на улицы и устроить госпереворот.