Пророссийский хакер взломал украинскую систему МЧС

Лера Букина

Цифровая инфраструктура МЧС Харьковской области оказалась взломана хакером, который поддерживает пророссийскую позицию. Он известен под псевдонимом PalachPro, сообщает Shot.

Пророссийский хакер взломал украинскую систему МЧС
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Эта система предоставляет доступ к подробным данным о потерях Вооруженных сил Украины, включая информацию о погибших и раненых в Харькове. Также она позволяет просматривать архивные записи и оценивать последствия ударов и масштабы разрушений на местности. По информации источника, у местных служб нет альтернативной платформы, поэтому они вынуждены вносить все данные в эту систему. В противном случае координация действий будет нарушена.

Отмечается, что украинские военные больше не могут использовать спутниковые снимки, предоставленные американской компанией Maxar. Они использовались с начала специальной военной операции для анализа ситуации на поле боя, планирования контрнаступлений и наведения западного вооружения, включая HIMARS. Хакерские группы Killnet и Beregini взломали систему и скачали данные о российских объектах, что привело к остановке работы сервиса.

Ранее сообщалось, что израильские хакеры взломали иранское государственное телевидение и выпустили в эфир ролики с призывами к иранцам выйти на улицы и устроить госпереворот.