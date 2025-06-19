Проект Киева по привлечению на военную службу молодых людей в возрасте 18-24 лет провалился, так как они просто не хотят умирать за этот режим. Такое мнение высказала РИА Новости уполномоченная по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова.

Весной 2024 года на Украине был подписан закон о снижении призывного возраста для мобилизации с 27 до 25 лет. Позднее Владимир Зеленский сообщил, что Киев планирует «выгодными контрактами» привлечь в вооруженные силы и 18-летних украинцев, чтобы «восполнить потери».

Молодым людям за заключение контракта с Минобороны Украины был обещан 1 миллион гривен (около 2 млн рублей). А на телевидении в рамках рекламной кампании появился ролик, что на эту сумму можно купить в Макдоналдсе 15 тысяч 625 чизбургеров при цене в 64 гривны за штуку.

Однако, по мнению уполномоченной по правам человека в ДНР, вербовка молодых людей на Украине закончилась провалом.

«Нормальные юноши и девушки в возрасте от 18 до 24 лет хотят в первую очередь жить, любить, развлекаться, учиться и развиваться, но никак не умирать в окопах за режим, который лишил будущего их, их родных, близких и их будущих детей», - констатировала Дарья Морозова.

При этом, по ее словам, для любого государства молодежь – главный приоритет, однако Киев использует молодых украинцев в качестве разменной монеты и вовлекал их в террористическую деятельность еще задолго до начала СВО.

«Каждый потенциальный юный «доброволец» осознает, что никакие обещанные украинской военной пропагандой тысячи гамбургеров не стоят его жизни и здоровья», - подытожила омбудсмен.

Ранее комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов напомнил, что в годы Великой Отечественной фюрер нацисткой Германии Адольф Гитлер бросал в бой совсем юных членов Гитлерюгенда, и сейчас на Украине может быть аналогичная ситуация.