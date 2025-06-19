Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль назвал открытым вопрос о поставках Украине дальнобойных ракет Taurus. Его слова приводит газета Bild со ссылкой на интервью журналистке Сандре Майшбергер.

Он подчеркнул, что не намерен давать знать президенту России Владимиру Путину, что «мы делаем отсюда, из Берлина». Москва должна быть готова к тому, что Германия поддерживает Украину, указал политик.

«Украина может положиться на Германию. Мы поставим ее в положение, как в военном, так и в экономическом плане, чтобы она не проиграла эту войну, чтобы она могла победить и защитить свою территорию таким образом, чтобы она вступить в разумный переговорный процесс», — сказал Вадефуль.

Накануне Путин отметил, что поставка Германией крылатых ракет Taurus Украине не повлияет на ход боевых действий, но серьезно ухудшит отношения с Россией. Он уточнил, что Германия, как и другие европейские страны, более не считается нейтральным государством в конфликте.