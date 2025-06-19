Внешнеполитический эксперт из Германии Севим Дагделен раскритиковала в социальной сети X (бывшая Twitter) заявление главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о России.

"Фон дер Ляйен хочет еще более жестких санкций в отношении России, в то время как цены на продовольствие в прошлом году уже сильно выросли", — поделилась подробностями она.

Автор публикации указала на то, что несмотря на это, председатель ЕК хочет еще больше навредить Европейскому союзу путем введения штрафных пошлин на удобрения.

Урсула фон дер Ляйен перед саммитом «Большой семерки» в Канаде выступила с призывом ужесточить ограничительные меры в отношении России.

Фон дер Ляйен выступила с призывом к Ирану

В Российской Федерации неоднократно говорили о том, что страна справится с западным санкционным давлением. В Москве подчеркивали, что Западу не хватает мужества признать провал ограничительных мер. В самих западных странах не раз звучала точка зрения, что санкции в отношении России не приносят эффекта.