Глава МИД ФРГ Вадефуль счел "неприемлемой" политику Путина

Газета.Ru

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что считает «совершенно неприемлемой» политику президента России Владимира Путина.

Глава МИД Германии назвал «неприемлемой» политику Путина
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Своим мнением он поделился в интервью журналистке Сандре Майшбергер.

«Политика президента Путина совершенно неприемлема. Он каждый день ведет совершенно неоправданную войну. То, что делают русские под руководством Путина, — это настоящее преступление против человечности, и мне действительно не нужно сейчас разговаривать с такими людьми», — заявил Вадефуль.

Накануне президент России Владимир Путин выразил сомнения в способности Германии выступать посредником на переговорах с Украиной из-за поставок оружия Киеву.

Также Путин отметил, что поставка Германией крылатых ракет Taurus Украине не повлияет на ход боевых действий, но серьезно ухудшит отношения с Россией. Он уточнил, что Германия, как и другие европейские страны, более не считается нейтральным государством в конфликте.