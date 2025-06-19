Американка Тара Рид, в 1990-х годах работавшая помощницей в офисе Джо Байдена, заявила, что Европа выступает за прокси-войну с Россией, подрывая мирные усилия президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости.

Рид побеседовала с РИА Новости во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Она заявила, что Трампу необходимо восстановить доверие в отношениях с Россией с помощью «надлежащих мер».

«Но его действия ограничены, потому что Европа пытается подорвать его усилия... Европа хочет ... прокси-войну с Россией», - сказала Рид.

Издание Politico ранее сообщило со ссылкой на европейского чиновника, что Трамп, вероятно, хочет нормализации отношений с Россией больше, чем прекращения огня на Украине. Президент США заявлял, что Вашингтон должен иметь дело с Москвой, так как у России огромная территория и «очень ценная» земля.

Politico предположило, что Трамп «нервничает», так как призывы Европы и некоторых американских законодателей к новым санкциям против РФ могут исключить любую будущую перезагрузку отношений между Россией и США.