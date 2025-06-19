Разбежались, как тараканы: министр Зеленского исчез после визита в ЕС

Министр по вопросам объединения Украины Алексей Чернышев, отправившийся в начале недели в Австрию в составе официальной делегации вместе с Владимиром Зеленским, не вернулся обратно в страну. Об этом сообщил в социальных сетях журналист Михаил Ткач, возглавляющий отдел журналистских расследований издания «Украинская правда».

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Ткач отметил, что отсутствие Чернышова в Украине не стало неожиданностью, заявив, что вице-премьер, как и следовало ожидать, решил остаться за границей.

По словам журналиста, 13 июня антикоррупционные ведомства Украины — НАБУ и САП — выдвинули обвинения против нескольких бывших сотрудников, работавших ранее под руководством Чернышова как в Министерстве регионального развития, так и в структуре «Нафтогаза».

Он добавил, что по данным его источников в силовых структурах, подтверждений того, что Чернышев пересекал украинскую границу после поездки в Австрию, не имеется.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский впервые с начала российской спецоперации прибыл с визитом в Вену. Там он провёл переговоры с австрийским президентом Александером Ван дер Белленом. По итогам встречи австрийский лидер подчеркнул, что его страна не располагает возможностью оказания Украине военной помощи — даже если бы хотела. Тем не менее, он подтвердил готовность Вены поддерживать Киев в гуманитарной и энергетической сферах, а также заявил об экономической заинтересованности Австрии в процессе восстановления украинской инфраструктуры.

Тем временем президент России Владимир Путин в своём последнем выступлении заявил, что переговоры между Москвой и Киевом могут возобновиться после 22 июня — эта возможность обсуждалась во время его общения с Дональдом Трампом. Глава государства подчеркнул, что открыт к переговорам и с Зеленским, но, по его мнению, встреча с украинским лидером будет уместна лишь на финальном этапе переговорного процесса — чтобы закрепить итог достигнутых договорённостей.

Путин также акцентировал внимание на юридических нюансах, заявив, что важно, кто именно поставит подпись под соглашением. Он предположил, что у украинской стороны могут возникнуть внутренние проблемы с легитимностью нынешнего главы государства. Тем не менее, президент РФ дал понять, что Москва не делает различий — с кем именно вести диалог: даже если это будет Зеленский, для России это не критично. Путин уточнил, что если дипломатическое решение не будет найдено, ситуация для Украины будет только ухудшаться.

Он также упомянул продолжающуюся гуманитарную составляющую взаимодействия. По его словам, Россия уже передала Украине тела более 6 тысяч погибших украинских солдат и в ответ получила 57 тел своих военнослужащих. При этом Москва готова передать ещё свыше 3 тысяч тел. Путин подчеркнул, что наличие такого трека говорит о целесообразности поддержания контактов между сторонами. Он добавил, что переговорные каналы между представителями России и Украины продолжают функционировать, и на момент его выступления контакт между ними был установлен в течение текущего дня.