Пока вы спали: будщее экономики РФ и новые санкции против россиян

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Новак заявил о наличии резервов экономического роста в России

Вице-премьер РФ Александр Новак подчеркнул, что в стране есть значительные резервы для стимулирования экономического роста, и для этого необходимо внедрять современные цифровые технологии, роботизацию и совершенствовать рынок труда. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что разработан план структурных преобразований, основанный на концепции экономики предложения, и выразил уверенность в успешной реализации поставленных президентом задач по увеличению инвестиций и развитию отраслей с высокой добавленной стоимостью.

В числе приоритетных направлений — развитие технологий в области космоса, биотехнологий, микроэлектроники и судостроения, что должно обеспечить устойчивый рост экономики страны.

Новая Зеландия ввела новые санкции против граждан РФ

Власти Новой Зеландии ввели новые санкции против 18 российских и белорусских лиц и 27 судов, связанных с российским теневым флотом, а также против граждан из КНДР и Ирана. Об этом сообщает ТАСС.

Санкции коснулись предприятий оборонной промышленности, таких как "Аэроскан", "КБ им. Яковлева" и "Калашников", а также сторонников России из других стран.

С марта 2022 года ограничения затронули более 1,8 тысячи россиян и около 400 организаций, включая банки, СМИ и политиков.

Захарова напомнила Мелони о недопустимости вмешательства в дела государств

Мария Захарова, официальный представитель МИД России, напомнила Мелони о недопустимости вмешательства во внутренние дела Ирана. Об этом сообщает ТАСС.

После этого она подчеркнула, что в 1965 году Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, запрещающую подобные действия, и посоветовала итальянскому премьеру ознакомиться с этим документом.

В качестве дополнительного аргумента Захарова отметила, что Россия готова помочь Ирану и Израилю найти дипломатическое решение и предостерегла обе стороны от шагов, способных увеличить насилие.

В России будут вести реестр больных по 12 заболеваниям

В России в 2026 году планируют запустить первый в стране регистр пациентов с различными хроническими и онкологическими заболеваниями. Об этом сообщает ТАСС.

Этот реестр будет включать сведения о больных с онкологическими новообразованиями, сахарным диабетом, психическими расстройствами и сердечно-сосудистыми патологиями, а также о состоянии беременности и послеродовом периоде.

Его основная задача — повысить качество медицинской помощи и обеспечить более эффективную координацию работы региональных служб здравоохранения.

СМИ: США готовятся нанести удар по Ирану в ближайшие дни

По данным источников агентства Bloomberg, в ближайшие дни возможна масштабная военная атака США на Иран. Об этом сообщает ТАСС.

Американские высокопоставленные чиновники готовятся к нанесению удара 21-22 июня, хотя планы могут измениться в зависимости от ситуации.