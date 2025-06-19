Mehr: Иран рассматривает возможность закрытия Ормузского пролива

Иран рассматривает возможность закрытия Ормузского пролива в ответ на действия противников исламской республики. Об этом сообщил член комитета иранского парламента по национальной безопасности и внешней политике Бенхам Саэиди.

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"Закрытие Ормузского пролива является одним из вариантов, которые рассматривает Исламская Республика Иран", - сказал он агентству Mehr.

"Враги священного государственного строя Исламской Республики Иран должны знать, что если они будут угрожать нашему отечеству и нашему народу, обязательно получат сокрушительный ответ. Решения по поводу того, как отвечать врагам, будут приниматься с учетом обстоятельств", - добавил депутат.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что США готовятся к возможному нанесению удара по Ирану в ближайшие дни, однако есть вероятность, что планы изменятся. Как отмечала газета The Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп 17 июня вечером сообщил помощникам, что утвердил план атаки на Иран, но пока не отдал приказ о его исполнении, поскольку считает, что Тегеран откажется от своей ядерной программы.

Через Ормузский пролив проходит до 30% мировых поставок сжиженного природного газа и до 20% глобального экспорта нефти и нефтепродуктов. Иранские власти ранее неоднократно предупреждали, что могут ограничить судоходство в Ормузском проливе в случае угрозы национальной безопасности.