ЕС согласовал создание оборонного фонда в €1,5 млрд для перевооружения

Страны Европейского союза утвердили программу финансирования оборонных проектов на €1,5 млрд. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники. По информации источника, не менее 65% компонентов должны закупаться в ЕС или странах-партнерах.

Исключения предусмотрены для критически важных технологий. Окончательное одобрение ожидается в понедельник. "Соглашение достигнуто несмотря на критику ограничений. Некоторые страны жаловались, что правила "покупай европейское" слишком жесткие". Фонд станет первым этапом программы перевооружения. Чиновники называют сумму "скромной", но не исключают дополнительного финансирования.

4 июня издание Politico писало, что Европейский союз направит €335 млрд из фонда борьбы с COVID на перевооружение и расширение вооруженных сил стран объединения. Изначально предполагалось, что непотраченные средства будут использованы для финансирования климатических программ и цифровых технологий. Однако впоследствии было принято решение направить деньги на финансирование оборонных проектов.