Bloomberg оценил потери Трампа при ударе США по Ирану

Президент США Дональд Трамп может потерять поддержку части сторонников движения MAGA (Make America Great Again, "Сделаем Америку снова великой"), если отдаст приказ нанести удар по Ирану. Такое мнение высказал колумнист агентства Bloomberg Андреас Клут.

По его словам, Трамп потеряет поддержку тех сторонников, которые считают его миротворцем, так как во время предвыборной кампании он обещал, что не будет втягивать страну в "вечные войны и провальные операции по смене режимов", какие были в Афганистане, Ираке и Ливии.

Некоторые сторонники Трампа уже высказались против вмешательства Вашингтона в конфликт между Тель-Авивом и Тегераном, в частности журналист Такер Карлсон, блогер Чарли Кирк и бывший главный политстратег Трампа Стив Бэннон.