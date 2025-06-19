В Берлине прокомментировали готовность Путина говорить с Мерцем

В Берлине приняли к сведению слова президента России Владимира Путина о готовности к контактам с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.

Об этом заявил ТАСС представитель немецкого кабмина.

«Мы приняли к сведению заявления [Путина]», — сказал собеседник агентства.

Других подробностей он не привел.

Накануне во время встречи с представителями иностранных информационных агентств Путин заявил, что лидеры стран Европы, которые прекратили контакты с Россией, могут возобновить сотрудничество, если захотят. Он заметил, что ранее у него были частые контакты с бывшим канцлером Германии Олафом Шольцем и другими европейскими политиками.

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В частности, глава РФ отметил, что он готов к контактам с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Путин добавил, что немецкий политик может ему позвонить.