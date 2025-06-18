Трамп своим заявлением о Макроне унизил всю Францию

Президент США Дональд Трамп своим заявлением об «ищущем внимания» главе Франции Эммануэле Макроне унизил республику. Об этом пишет Boulevard Voltaire.

На саммите G7 в канадском Кананаскисе Макрон предположил, что досрочный отъезд Трампа может быть связан с предложением о прекращении огня между Израилем и Ираном.

Американский лидер заметил в соцсетях, что его французский коллега, «ищущий внимания общественности», понятия не имеет о причинах отъезда. Он добавил, что сознательно или нет, «Эммануэль всегда ошибается».

«Убийственный ответ американца подорвал авторитет его французского коллеги на международной арене. Трамп остается бесспорным хозяином политической повестки дня, и он воспользовался представившейся возможностью нанести очередное унижение Эммануэлю Макрону — а в его лице, следовательно, и Франции», — отметили журналисты.

Напомним, что ранее президент Франции сделал несколько резких заявлений о Гренландии. По мнению экспертов, его слова вызвали негодование Трампа и привели в конечном итоге, к жесткой отповеди.