Трамп раскрыл, что помешало Ирану ударить ядерным оружием по Израилю

Иран использовал бы ядерное оружие, если бы смог завершить его разработку. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами, передает телеканал CNN.

«Они (иранские власти — прим. URA.RU) бы использовали его (ядерное оружие — прим. URA.RU), знаете, я верю, что они бы его использовали», — отметил Трамп. Т

ак он прокомментировал возможные последствия ядерной программы Ирана.

Власти Ирана неоднократно отрицали наличие военной составляющей в своей атомной программе. Американские разведывательные службы считают, что Иран не предпринимал активных шагов для создания ядерного оружия, несмотря на заявления Дональда Трампа и представителей Израиля. Кроме того, бывший посол Великобритании в Узбекистане Крейг Мюррей отмечал, что за последние годы исламская республика проявила сдержанность и миролюбие, несмотря на действия Израиля в регионе, напоминает «Царьград».

Трамп не исключил смены власти в Иране

Ранее Иран заявлял о готовности соблюдать условия ядерной сделки при условии выполнения обязательств другими участниками соглашения. Власти страны подчеркивают исключительно мирный характер ядерной программы и выступают против распространения оружия массового уничтожения на Ближнем Востоке.