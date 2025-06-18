Трамп заявил, что у него «есть идеи, что делать» с эскалацией на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами заявил, что не хочет вмешиваться в конфликт Израиля и Ирана, передает NBC.

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Один из корреспондентов спросил главу государства, что он хочет сказать американцам, которые не хотят вступления своей страны в еще одну войну.

«Я тоже не хочу вмешиваться, но я уже 20 лет, а может и больше, говорю, что у Ирана не может быть ядерного оружия. Я говорю это уже давно, и я думаю, что они были в нескольких неделях от того, чтобы получить его», — ответил политик.

Он добавил, что иранские чиновники хотят приехать в Вашингтон для обсуждения возможных переговоров. Однако, по словам Трампа, время для встречи прошло. Лидер упомянул, что у него «есть идеи, что делать».

«Мне нравится принимать окончательное решение за секунду до того, как оно должно быть принято, потому что все меняется, особенно во время войны. Во время войны все меняется. Это может переходить из одной крайности в другую», — заключил он.

До этого Трамп намекнул, что страна может принять прямое участие в конфликте Ирана и Израиля, если Тегеран не примет его ультиматум. Президент потребовал от Исламской Республики безоговорочной капитуляции. СМИ сообщили, что в ближайшие дни США могут ударить по подземному заводу в Фордо, там Иран обогащает уран. Иранский лидер Хаменеи заявил, что его страна «никогда не сдастся» и готова противостоять американцам. На что Трамп пожелал ему удачи.