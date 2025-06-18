ФРГ, Франция и Британия проведут переговоры с Ираном по ядерной программе

Министры иностранных дел Германии, Франции и Великобритании проведут переговоры с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи по ядерной тематике. Встреча состоится в Женеве в пятницу, 20 июня, сообщает Reuters.

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Участие примет глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Переговоры начнутся со встречи европейских министров в консульстве Германии. Затем состоятся совместные консультации с иранской стороной.

«Министры сначала встретятся с главой дипломатии Евросоюза, а затем проведут совместную встречу с иранским министром», — передает агентство.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

В обеих странах от ударов пострадали десятки человек. Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми. В МИД РФ заявили, что Иран в ситуации с Израилем действует в соответствии с правом на самооборону.