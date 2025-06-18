Трамп не исключил смены власти в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил на брифинге, что не исключает смены власти в Иране. Об этом пишет РИА Новости.

Журналисты попросили главу государства сообщить, допускает ли он смену власти в Иране.

«Разумеется, может произойти все, что угодно», — отметил Трамп.

Президент США уточнил, что ещё не принял окончательного решения по иранской проблеме, однако желания втягиваться в военный конфликт у него нет.

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По его словам, дверь для переговоров с Ираном до сих пор не закрыта, хотя сделку по иранскому атому сейчас заключить «сложнее, чем было раньше».

Напомним, что в декабре 2024 года Трамп допустил, что Соединенные Штаты начнут войну с Ираном. Он пояснил, что ситуация нестабильная, «все может случиться».