МИД Ирана выразил США протест после ультиматума Трампа

Иран направил Соединенным Штатам ноту протеста из-за угроз в адрес исламской республики и ее руководства со стороны президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает информационное агентство Mehr со ссылкой на иранское министерство иностранных дел.

«После безответственных заявлений с угрозами президента США <...> посол Швейцарии в Тегеране госпожа Надин Лозано, представляющая интересы США, была вызвана МИД, где ей была вручена нота с протестами для немедленной передачи правительству США», — указано в сообщении МИД Ирана.

До этого президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намекнул, что страна может принять прямое участие в конфликте Ирана и Израиля, если Тегеран не примет его ультиматум.

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В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

В обеих странах от ударов пострадали десятки человек. Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми. В МИД РФ заявили, что Иран в ситуации с Израилем действует в соответствии с правом на самооборону.