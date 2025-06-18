Президенту США Дональду Трампу стоит отказаться от попыток навязать свою гегемонию всему миру, если он хочет войти в историю в качестве миротворца. Такое мнение высказал журналист Томас Фази в статье для своего сайта.

По его словам, конфликта на Украине и война между Израилем и Ираном являются взаимосвязанными для США, поскольку из-за них Вашингтон рискует утратить глобальное лидерство в однополярном миропорядке. Фази считает, что подобное противостояние напоминает разрозненную мировую войну, в которой Соединенные Штаты противостоят де-факто альянсу России, Ирана и Китая, который объединяет общее убеждение в том, что эпоха глобальной гегемонии во главе с США должна закончиться.

«Мир будет оставаться недостижимым до тех пор, пока Вашингтон и его союзники не решат главную проблему: нежелание отказываться от гегемонистской доктрины, которая не терпит соперников. До тех пор война будет оставаться механизмом, с помощью которого оспаривается мировой порядок», — уверен журналист.

По мнению Фази, если ничего не изменится, то Трамп «может войти в историю не как президент, который положил конец глобальной войне, а как тот, кто унаследовал ее и позволил ей гореть».