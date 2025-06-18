Хакеры взломали иранское телевидение и призвали к госперевороту

Израильские хакеры взломали иранское государственное телевидение и выпустили в эфир ролики с призывами к иранцам выйти на улицы и устроить госпереворот. Видео разместил Telegram-канал «Милитарист».

В правом верхнем углу экрана появился символ льва — намек на израильскую военную операцию в Иране «Восходящий лев» и отсылка к иранскому прошлому.

«Режим не смог защитить ваши деньги. Вставайте, это ваш момент! Выходите на улицы. Возьмите контроль над своим будущим», — призвали авторы роликов.

Ранее сообщалось, что хакерская группа «Хищный Воробей» (Predatory Sparrow), которую связывают с израильскими спецслужбами, совершила новую кибератаку на иранскую криптобиржу Nobitex.

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По данным журналистов, объём цифровых активов в кошельках, подключённых к этой бирже, сократился с $1,8 млрд до $100 млн. Хакеры пригрозили, что в течение 24 часов обнародуют всю внутреннюю информацию биржи.