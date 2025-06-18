В Британии указали на важную деталь в заявлениях Зеленского

Владимир Зеленский впервые по-настоящему понял, что может проиграть России. Так прокомментировал его слова об отношениях между РФ и США британский военный аналитик Александр Меркурис.

Ранее Зеленский снова попытался призвать Трампа к усилению антироссийских санкций. Кроме того у себя в соцсетях он пожаловался на «слишком теплый» тон отношений между РФ и США.

«Читая его комментарии и слушая заявления, я думаю, что Зеленский впервые за все время пришел к осознанию того, что может проиграть», — прокомментировал это Меркурис.

По его мнению, заявления Зеленского свидетельствуют о его «крайней обеспокоенности» ситуацией.

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Напомним, что администрация Трампа неоднократно заявляла о намерении выйти из мирного процесса по Украине в случае отсутствия прогресса. В частности, официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс говорила, что Вашингтон ждет «полного и длительного» прекращения огня и завершения конфликта.