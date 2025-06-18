Ролик президента Франции Эммануэля Макрона в TikTok о саммите «Большой семерки» под песню «Капибара» собрал большое количество комментариев пользователей. Подписчики высмеяли главу республики, а также лиц, попавших на видео, пишет RT.

Капибара обитает в Южной Америке и считается самым крупным грызуном в мире. Российский музыкант «Сто-Личный Она-Нас» (настоящее имя — Алексей Плужников) в 2022 году написал трек в её честь. Песня вскоре стала популярной, в том числе для использования в коротких видео.

На каждый возглас «Капибара!» в кадре появляется новый лидер. В частности, в ролик попали главы государств и правительств стран G7, а также приглашенные лица — Владимир Зеленский, председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен и ряд других известных политиков.

Макрон выложил видео с саммита G7 под популярную российскую песню

Пользователи соцсетей, в особенности российские, обратили внимание на ролик, одобрили выбор песни, назвали Макрона «нашим слонярой».

«Незаметно поддержал Россию. Я знал, что Макарончик наш двойной агент», — написал один из комментаторов.

Французы предположили, в свою очередь, что президент решил «добить республику». Россияне объяснили им, что Макрон ничего плохого не желал сделать, просто хотел немного позабавиться.