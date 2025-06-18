В ООН высказались о военном конфликте Ирана и Израиля

Генсек ООН Антониу Гутерреш обеспокоен возможным вмешательством США в военный конфликт Ирана и Израиля и призывает избегать его «интернационализации». Об этом сообщил его официальный представитель Стефан Дюжаррик, передает РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп не исключил возможности нанесения удара силами Соединенных Штатов по ядерным объектам Ирана, в том числе по центрам, связанным с обогащением урана.

«Очевидно, что Гутерреш очень обеспокоен, и его решительный призыв заключается в том, чтобы избежать дальнейшей интернационализации этого конфликта», — сказал Дюжаррик, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Напомним, что в ночь на 13 июня Израиль начал масштабную операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Тегеран, отрицающий эти заявления, в ответ нанес ряд ракетных ударов по израильским военным объектам. Обмен ударами между странами продолжается уже несколько дней.