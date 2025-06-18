В ООН высказались о военном конфликте Ирана и Израиля

Аксинья Кравченко

Генсек ООН Антониу Гутерреш обеспокоен возможным вмешательством США в военный конфликт Ирана и Израиля и призывает избегать его «интернационализации». Об этом сообщил его официальный представитель Стефан Дюжаррик, передает РИА Новости.

В ООН высказались о военном конфликте Ирана и Израиля
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Ранее президент США Дональд Трамп не исключил возможности нанесения удара силами Соединенных Штатов по ядерным объектам Ирана, в том числе по центрам, связанным с обогащением урана.

«Очевидно, что Гутерреш очень обеспокоен, и его решительный призыв заключается в том, чтобы избежать дальнейшей интернационализации этого конфликта», — сказал Дюжаррик, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Напомним, что в ночь на 13 июня Израиль начал масштабную операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Тегеран, отрицающий эти заявления, в ответ нанес ряд ракетных ударов по израильским военным объектам. Обмен ударами между странами продолжается уже несколько дней.