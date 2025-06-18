Раскрыты тайные планы ЕС по Украине

Интерес США к Украине снизился, однако лидеры европейских стран будут продолжать требовать от Киева сражаться с Россией и не соглашаться на переговоры. Об этом у себя на странице в X заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

Он указал, что Владимир Зеленский «почти ничего не получил на саммите G7, поскольку новые приоритеты США — Азия и войны на Ближнем Востоке».

«У европейцев свои проблемы, и они не могут заменить США. Тем не менее, они все равно будут отвергать переговоры и требовать, чтобы Украина продолжала сражаться», — написал Дизен.

Ранее встреча президента США Дональда Трампа и Зеленского, которая должна была пройти на саммите G7, сорвалась, поскольку американский глава решил досрочно покинуть мероприятие из-за ситуации на Ближнем Востоке. Депутат Госдумы Дмитрий Белик считает, что произошедшее говорит о смене приоритетов Вашингтона.