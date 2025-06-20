Пашинян прибыл в Стамбул

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл с рабочим визитом в Стамбул, где вечером ожидается его встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщила пресс-служба армянского правительства.

По ее данным, Пашинян также встретится с представителями армянской общины.

Это первый, с момента обретения независимости, визит лидера Армении в Турцию для проведения двусторонней встречи с президентом этой страны. Сам Пашинян в 2023 году уже посещал Турцию, с которой у Еревана нет дипломатических отношений, чтобы присутствовать на инаугурации Эрдогана.

Днем ранее в Турции побывал и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Ожидается, что Пашинян и Эрдоган обсудят мирное соглашение между Ереваном и Баку.