В ЕС заподозрили хищение выделенных Украине миллионов евро

Европейская прокуратура задержала в Братиславе восемь человек, включая четырех должностных лиц Минобороны по подозрению в хищении 7,4 миллиона евро в рамках оказания Словакией военной помощи Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее заявление.

Отмечается, что европейская прокуратура подозревает должностные лица Минобороны Словакии в 2022 году в получении компенсации за переданные Украине боеприпасы, которые могли быть закуплены по завышенным ценам и с нарушением процедуры государственных закупок. Предполагаемый ущерб составил 7,4 миллиона евро.

«Сегодня Европейская прокуратура в Братиславе совершила действия, направленные на обеспечение доказательств в рамках расследования, которое было начато в апреле 2025 года. Было задержано восемь человек, четверо из которых являются чиновниками Минобороны», — говорится в тексте.

Их имена не раскрываются.

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Ранее словацкие СМИ сообщали, что полиция пыталась задержать бывшего главу Минобороны Словакии Ярослава Надя. Он занимал пост министра обороны в период, который рассматривается в рамках дела о хищении средств, предназначенных для помощи Украине. Также указывалось, что полиция задержала бывшего руководителя государственной компании Konštrukta Defense, занимающейся производством оборонной продукции.