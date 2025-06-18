Место пребывания верховного лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи, не подвергалось ударам со стороны Израиля, это слухи. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на иранские СМИ.

Ранее израильские СМИ сообщили, что ВВС Израиля атаковали район Тегерана, где якобы находится бункер Хаменеи.

Журналисты отметили, что израильские порталы начали распространять слухи об ударе по месту нахождения аятоллы после того, как Хаменеи выступил с обращением к иранской нации.

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По их оценке, не соответствующие действительности публикации показывают «замешательство США и Израиля по поводу сегодняшних решительных заявлений верховного лидера Ирана».

Напомним, что руководство Соединенных Штатов и израильское правительство в последние дни неоднократно высказывались о возможной ликвидации Хаменеи.

Президент США Дональд Трамп, в частности, заявил, что четко знает, где находится аятолла. Вместе с тем, заметил он, Вашингтон пока не планирует его устранение.