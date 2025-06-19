Белый дом: Трамп примет участие в саммите НАТО и вылетит в Гаагу 23 июня

Президент США Дональд Трамп намерен участвовать в саммите НАТО, который пройдёт 24—25 июня в Гааге.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт.

«Что до участия в саммите НАТО на следующей неделе — да, он (Трамп. — RT) участвует. Мы вылетаем из Вашингтона в понедельник утром», — говорится в сообщении.

Мероприятие пройдёт 24—25 июня в Гааге.

Ранее сообщалось, что администрация президента США оказывает давление на союзников по НАТО, чтобы сократить упоминания Украины в итоговом заявлении саммита.

Президент России Владимир Путин заявил, что страны НАТО тратят на оборону больше всех государств мира, вместе взятых.