В Белом доме высказались о планах смены власти в Иране

Администрация президента США Дональда Трампа отрицает обсуждение планов по смене власти в Иране. Как сообщает Politico со ссылкой на американского чиновника, в Вашингтоне рассматривают исключительно вопросы, связанные с ядерной программой Тегерана.

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Источник заявил изданию, "никто в Западном крыле не говорит о смене режима".

Ранее сообщалось, что Трамп якобы обсуждал возможность военного удара по иранским ядерным объектам, включая подземный центр в Фордо.

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Напомним, ситуация обострилась после израильской операции 13 июня, когда были атакованы иранские ядерные объекты и военные базы.