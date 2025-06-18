Иран обратился с призывом к жителям Хайфы

Иран призвал жителей одного из районов израильского города Хайфа эвакуироваться. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на иранское СМИ.

По данным агентства, Тегеран опубликовал карту, на которой отметил область в Хайфе, где «опасно оставаться».

«Немедленно покиньте территорию. Ваше присутствие в этой зоне подвергает вашу жизнь риску», — говорится в сообщении.

Напомним, что в ночь на 13 июня Израиль начал масштабную операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Тегеран, отрицающий эти заявления, в ответ нанес ряд ракетных ударов по израильским военным объектам. Обмен ударами между странами продолжается уже несколько дней.