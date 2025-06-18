Стало известно, зачем США подняли в воздух «самолет Судного дня»

Американский «самолет Судного дня» 747-E4B выполнял тренировочный полет, предположил заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов. Об этом пишут «Аргументы и факты».

В среду, 18 июня, западные СМИ сообщили, что борт 747-E4B ВВС США прибыл на авиационную базу Эндрюс, которая расположена недалеко от Вашингтона.

«Это вполне мог быть тренировочный полет. Я думаю, что просто корреспонденты на это обратили внимание, потому что сейчас напряженная военно-политическая обстановка», — отметил Попов.

По его данным, самолеты глав государств и правительств в среднем раз в квартал выполняют тренировочные полеты. Он добавил, что экипажи меняются, им требуется практика, тренировка.

«Это чисто полетные задания, которые выполняются ради того, чтобы потом обеспечить гарантированную безопасность первому лицу при выполнении тех или иных реальных задач», — разъяснил эксперт.

Попов заметил, что на полет обратили внимание потому, что в мире достаточно напряженная обстановка, на Ближнем Востоке начался очередной конфликт.

«Самолет Судного дня» приземлился на авиабазе под Вашингтоном

Напомним, что Boeing E-4B представляет собой мобильный командный пункт, где ключевые руководители государства смогут в случае необходимости принимать важные решения вне зависимости от обстоятельств.

Пилотирование самолетов этого типа — задача 595-й группы командования и управления, которая базируется на авиабазе «Оффатт» в штате Небраска.