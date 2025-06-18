В Польше заявили о желании продлить стратегические трубопроводы НАТО

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна хочет, чтобы НАТО продлило на восток стратегические топливопроводы. Об этом сообщает РИА Новости.

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Свое заявление Дуда сделал после окончания заседания совета национальной безопасности по вопросам энергетической безопасности и предстоящего в Гааге саммита альянса.

«Мы обсуждали, какие бы мы хотели решения, которые могли бы принять на предстоящем саммите НАТО. Мы говорили о трубопроводах, которые должны доставлять топливо в страны НАТО. Сегодня они заканчиваются в странах Западной Европы. Мы хотим, чтобы они были продлены до нашей части Европы. Мы хотели бы, чтобы постановления были конкретны, в том числе о финансировании из средств НАТО», — сказал Дуда.

26 марта после встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте Дуда заявил, что альянс приступил к планированию продления топливопроводов Североатлантического альянса до его восточных границ.