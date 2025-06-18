Президент США Дональд Трамп заявил, что в рамках конфликта на Ближнем Востоке на следующей неделе произойдет «нечто большое». Об этом пишет РИА Новости.

В ночь на 13 июня ВВС Израиля нанесли ряд ударов по объектам на территории Ирана. Тегеран ответил ракетными атаками. В последующие дни противостояние продолжилось, были поражены военные, научные, энергетические цели как в Иране, так и в Израиле, погибли десятки гражданских лиц.

«Я бы не сказал, что мы что-то выиграли уже, но мы достигли прогресса. Следующая неделя будет большой, а может еще скорее», — отметил Трамп.

По его мнению, никто не сможет отнестись положительно к сведениям о наличии у враждебно настроенной страны ядерного оружия.

«Никто же не скажет из присутствующих, что это хорошо, когда у враждебно настроенной страны есть ядерное оружие», — уточнил президент.

Трамп подчеркнул, что остается на прежней позиции по отношению к завершению конфликта. Он уточнил, что «Тегеран должен сдаться».