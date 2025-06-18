Постпредство Ирана в ООН оценило заявление Трампа

Постпредство Ирана в ООН опровергло заявления президента США Дональда Трампа о том, что в Тегеране якобы запросили визит в Белый дом для переговоров. Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что исламская республика не станет участвовать в переговорах и не пойдет на мир под сторонним давлением.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что выдвигает Ирану «последний ультиматум»

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев». В ходе выполнения боевых задач израильские войска атаковали инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов. Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3».

15 июня Трамп заявил, что заключение сделки при посредничестве Вашингтона может «с легкостью» положить конец конфликту между Израилем и Ираном. Одновременно американский лидер заявил, что любая атака Тегерана на США приведет к тому, что «вся мощь» вооруженных сил Штатов обрушится на исламскую республику «в невиданных ранее масштабах».