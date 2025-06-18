Трамп выдвинул "последний ультиматум" Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что выступает с "последним ультиматумом" Ирану.

Он отметил, что небо над Ираном полностью контролируется Соединенными Штатами, и подчеркнул, что на Ближнем Востоке может произойти много плохого.

"Можно и так сказать. Можно даже сказать: последний ультиматум", - ответил Трамп журналистам в Белом доме на вопрос о том, стоит ли воспринимать его позицию о безоговорочной капитуляции Ирана как ультиматум.

"Это всего два очень простых слова - безоговорочная капитуляция", - пояснил Трамп, добавив, что это означает простыми словами "с меня хтват, я сдаюсь, больше ничего не будет".

Американский лидер допустил, что если Иран откажется от этого предложения, то США могут нанести удары по иранской военной и ядерной инфраструктуре.

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По его словам, в свете происходящего на Ближнем Востоке следующая неделя "будет большой".

Трамп подчеркнул, что война очень сложная вещь и может быть еще много плохого. Он еще раз объяснил, что произойдет, если Иран не примет безусловную капитуляцию: "Тогда мы взорвем все ядерные штуки, они повсюду там".