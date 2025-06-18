Трамп рассказал о вчерашнем разговоре с Путиным

Президент США Дональд Трамп рассказал, что вчера, 17 июня, разговаривал с российским лидером Владимиром Путиным, и он предложил главе Белого дома быть посредником на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Reuters.

«Я вот вчера с ним говорил и сказал — он, кстати, предложил помочь в качестве посредника. Я ему ответил: окажи мне услугу --будь посредником у себя», — сказал политик.

По его словам, предложил Путину «сначала разобраться с Россией», а потом заняться Ближним Востоком. Трамп выразил уверенность, что «там тоже все уладится».